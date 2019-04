Delegatie a Primariei Constanta, prezenta in Armenia. Ce proiect important a fost discutat

O delegație formată din membrii echipei de proiect și consilieri locali a participat la prima ședință a comitetului de conducere a proiectului „CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT“ în Yerevan, Armenia. În cadrul acestei întâlniri s-au purtat discuții referitoare la implementarea proiectului și au fost organizate vizite de studiu la IMM-urile beneficiare din Armenia.Potrivit reprezentanţiilor Primăriei Constanţa, proiectul „CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT“ se află în implementare din data de 11.10.2018 și are ca obiectiv „promovarea în comun a afacerilor și a antreprenoriatului din sectorul turistic și creșterea competitivității prin îmbunătățirea și modernizarea abilităților angajaților IMM-urilor din domeniul turistic”.Proiectul „CERTOUR II: FOR A BETTER SME MANAGEMENT“ este co-finanțat de Uniunea Europeană prin ENI Programul Operațional Bazinul Mării Negre 2014-2020, primul apel de proiecte și este în parteneriat cu Armenia, Grecia, Turcia și Ucraina. Mai multe detalii despre proiect puteți găsi pe pagina proiectului http://certour2.org/.