Delegatie din Bucovina, primita la Palatul Victoria, de Ziua Nationala

O delegaţie din zona Bucovinei, din care au făcut parte primari, reprezentanţi ai Şcolii Populare de Artă din Cernăuţi şi ai ansamblurilor populare din Ucraina, s-a întâlnit duminică, la Palatul Victoria, cu secretarul general al Guvernului, Antonel Tănase, şi cu ministrul Muncii, Violeta Alexandru. Foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO Întâlnirea a fost urmată de un scurt moment artistic, în curtea Palatului Victoria, în cadrul căruia artiştii au cântat la bucium şi au interpretat cântece şi dansuri populare specifice zonei. Foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO "Sărbătorim astăzi Ziua Naţională a României cu încrederea că ţara noastră a intrat într-o etapă a normalităţii, în care fiecare român poate să fie mândru de patria sa şi poate să aibă certitudinea că lucrurile pot fi schimbate în bine. Ziua Marii Uniri de la 1918 a însemnat pentru români emoţia reîntregirii naţionale. Acum, după 101 ani, această emoţie este cu atât mai profundă cu cât este un bun prilej să ne gândim atât la românii din diaspora, care îşi doresc să se întoarcă acasă, cât şi la românii care de-a lungul epocilor s-au luptat pentru păstrarea unităţii şi identităţii ţării noastre", a arătat Antonel Tănase în mesajul adresat celor prezenţi. Foto: (c) SORIN LUPSA / AGERPRES FOTO El a reamintit că pe 28 noiembrie s-au împlinit 101 ani de când Bucovina a redevenit parte integrantă a teritoriului românesc. "După aproape un secol şi jumătate de ocupaţie străină, Bucovina redevenea, la 28 noiembrie 1918, parte integrantă a României Mari. În această perioadă, identitatea românească a dăinuit pe întregul ţinut bucovinean. Astăzi, prin manifestările organizate de Guvernul României, cu prilejul Zilei Naţionale a României, vrem să arătăm respectul şi recunoştinţa pentru sacrificiile pe care le faceţi, pe care le-au făcut şi înaintaşii noştri pentru menţinerea unităţii ţării. Ziua Naţională a României şi Ziua Bucovinei ne amintesc în fiecare an că avem datoria să contribuim în mod concret la dezvoltarea naţiunii române. Avem datoria morală faţă de toţi românii să construim o Românie prosperă, unită, o Românie normală, o Românie europeană", a adăugat secretarul general al Guvernului.