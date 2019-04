Delia a suferit o umilinta teribila! Ce a zis despre rivala ei, Irina Rimes

Delia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Momente de umilinta pentru Delia! Scenele s-au petrecut in cadrul emisiunii “iUmor”, unde s-a spus o afirmatie surprinzatoare despre Irina Rimes, indragita artista de peste Prut care a cucerit inimile romanilor in ultimii ani cu mesajele profunde aflate in piesele lansate. Roast-ul altfel al juratilor de la “iUmor”. Ce s-a spus despre Delia si Irina Rimes S-a inregistrat o premiera la “iUmor”, chiar in timpul celei de-a noua editie din sezonul cu numarul sase! Pe scena show-ului difuzat la Antena 1 si-au facut aparitia “Doi Degeaba”, doua personaje animate, celebre pe YouTube, care au facut un roast intens cu juratii. “Salut, eu sunt Inocentiu, el este Orl ...