Delia, ce umilinta! Ce a zis despre rivala ei, Irina Rimes

Momente de umilinta pentru Delia! Scenele s-au petrecut in cadrul emisiunii “iUmor”, unde s-a spus o afirmatie surprinzatoare despre Irina Rimes, indragita artista de peste Prut care a cucerit inimile romanilor in ultimii ani cu mesajele profunde aflate in piesele lansate.

Roast-ul altfel al juratilor de la “iUmor”. Ce s-a spus despre Delia si Irina Rimes

S-a inregistrat o premiera la “iUmor”, chiar in timpul celei de-a noua editie din sezonul cu numarul sase! Pe scena show-ului difuzat la Antena 1 si-au facut aparitia “Doi Degeaba”, doua personaje animate, celebre pe YouTube, care au facut un roast intens cu juratii.

“Salut, eu sunt Inocentiu, el este Orlando si impreuna facem un serial de animatie intitulat: «Doi Degeaba» in care aratam viata reala si autentica a studentilor”, a spus personajul animat cu barba si caciula neagra.

“Tu ai mai vorbit vreodata cu desene animate? Mie mi se pare…”, i-a spus Dan Badea lui Serban Copot.

“Nu, dar chiar imi place, e ok, uita-te la ei. Uita-te la barbosul asta”, a zis Serban Copot.

“Lasa, ca exista prima data pentru orice in viata”, a spus Orlando.

In cadrul interviului dat inainte sa apara pe scena de la “iUmor”, cele doua personaje animate au dezvaluit adevaratul motiv pentru care ar participat la emisiune. Ei au spus ca au pierdut un pariu in fata prietenilor din caminul de studenti in care locuiesc, iar gasca i-a trimis sa faca rost de bani ca sa cumpere zacusca.

“Mai, sunteti primii, in premiera, al saselea sezonu, n-am mai avut niciodata asa ceva”, a afirmat Serban Copot.

“Nu-i nimic, nimeni nu e perfect”, a reactionat Orlando.

Cheloo a fost primul care a fost “luat la roast”, dupa care “Doi Degeaba” si-au indreptat atentia catre Mihai Bendeac… iar pe Delia au lasat-o la final. “Eu, sincer, am venit aici doar pentru Delia. Delia, draga, sa stii ca te iubim si iti ascultam muzica tot timpul… cand mergem la majorate. Am auzit si melodia aia a ta cu: «Boicot, boicot e nananana». Sincer, nu am vazut pe cineva asa de disperat sa fie in trend cu adolescentii. Dar, in schimb, a iesit foarte misto si te intelegem de ce ai scos acea piesa: pentru ca daca faci foarte mare liniste si asculti foarte, foarte atent parca, parca si auzi cum Irina Rimes iti fura fanii”, a spus Orlando, unul dintre personajele de la “Doi Degeaba”.

Delia nu s-a suparat pentru aceasta gluma spusa despre ea si Irina Rimes si a ras.

“Dar, uita-te la ea, ma! Ce bine arata!”, a zis imediat Inocentiu, unul dintre personajele de la “Doi Degeaba”.

“Ce n-as da sa bag USB-ul in laptopul ei. Dar, na, daca printr-o minune as avea o noapte cu ea, este o mica problema: nu as vrea niciodata sa fiu eu deasupra”, a spus Orlando, iar Delia a ras copios la aceasta gluma.

“De ce?”, a intrebat Inocentiu.

“Nu vezi ca are ochii asa… mai mari, stii? Zici ca e lupul imbracat in bunica Scufitei rosii”, a marturisit Orlando.

“Stai linistit, tu nu ai tu nicio sansa sa petreci o noapte cu ea”, a reactionat Inocentiu,

“Nici nu as vrea. Eu o sa vreau o noapte intreaga cu o femeie atunci cand tine noaptea trei minute”, a mai zis Orlando.

La finalul momentului celor de la “Doi Degeaba”, Delia a folosit un servetel ca sa isi stearga lacrimile… celebra artista a ras literalmente cu lacrimi. “Ba, mie mi-a placut, ma”, a afirmat Delia Matache dupa incheierea momentului celor de la “Doi Degeaba”.

Ulterior, in cadrul interviului oferit in backstage, jurata de la “iUmor”, a declarat: “Nu ma asteptam sa apara la sfarsit. Mi-am dat seama ca sunt personaje nu doar la iUmor, ci exista si in alt context, altundeva si nu o sa vina sa se desconspire aici. Si cred ca ar fi stricat daca ar fi aparut, adica: las-o asa”.

“Fenomenali, ati fost fenomenali. A fost primul roast care mi-a placut”, a spus Mihai Bendeac, chiar daca la o gluma despre fosta lui iubita, Roxana Vancea, si-a pus mainile in cap.

“Bravo, ba, baieti!”, le-a zis simplu Cheloo.

Cele doua personaje animate s-au calificat in etapa urmatoare, ei primind trei like-uri din partea juratilor de la “iUmor”.

