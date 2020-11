Delia explica de ce a semnat petitia prin care zeci de artisti cer ajutoare de la stat: "O intreaga industrie s-a oprit"

Cantareata Delia a reactionat la controversele iscate in urma semnarii scrisorii prin care zeci de artisti au cerut ajutoare de la stat, in contextul pandemiei. Aceasta a explicat ca scrisoarea nu este despre ea, ci despre toata industria muzicala, inclusiv oamenii din spatele scenei, personalul tehnic si ca nu va ramane indiferenta desi nu are probleme cu banii.