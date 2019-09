Delia si-a deschis sufletul in fata tuturor. “Am avut un trecut care m-a fortat sa fiu asa“

delia

Delia este una dintre cele mai iubite artiste de la noi, iar de-alungul anilor a reusit sa isi construiasca o cariera muzicala asa cum si-a dorit. Are milioane de fani si un succes impresionant. Artista a facut declaratii emotionante despre perioada in care lipsurile au determinat-o sa devina o femeie mai puternica.

„Eu am trait intr-o perioada mai putin sensibila fata de cum este acum, in care parintii nu erau atat de „sensibilosi si atenti, cu manuale de crestere a copilului si cu Internetul sub nas, in care informatiile erau rare si putine, in care iti altoiai copilul pentru ca asa stiai ca se face… Si iata ca am crescut si sunt bine.

Doar ca, probabil, asta m-a intarit si de-aia sunt mai „Xena si mai vikinga decat alti copii sensibili, care plang mai usor, in ziua de astazi. Cred ca sunt mai soldatel decat cei din generatia aceasta pentru ca am avut un trecut care m-a fortat sa fiu asa. In mod sigur mi-au lipsit multe lucruri, nu avea cum sa fie totul perfect in perioada respectiva, putin din comunism si dupa comunism, dupa Revolutie, cred ca in fiecare an imi lipsea cate ceva”, a declarat Delia, pentru Viva!

Delia si sotul ei, Razvan Munteanu, se afla in vacanta in Filipine, unde isi incarca bateriile dupa un an foarte incarcat. Pe retelele de socializare, artista isi tine la curent admiratorii cu ceea ce face in vacanta. In dreptul unei imagini postate recent, Delia a scris simplu: „Happyyyy'. Cum vedeta nu a explicat si care este motivul fericirii sale, unii internauti au luat-o imediat la intrebari: „Esti insarcinata?'.

