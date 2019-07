Delta Dunarii, un rezervor de viața al planetei, conservat pentru copiii copiilor noștri

În fiecare an tot mai mulți turiști au ca destinație de vacanță Delta Dunării. Statisticile arată o dublare a numărului de turişti în 2018 față de 2017, iar cifrele din 2019 se înscriu în aceeași tendință. Spectacolul naturii sălbatice, arhitectura tradițională și specificul culinar, observarea și cercetarea plantelor și animalelor sunt doar câteva motive pentru care Delta Dunării atrage ca un magnet atât de mulți oameni.

Delta Dunării a intrat în patrimoniul mondial al UNESCO în anul 1991, fiind clasificată ca Rezervație a Biosferei, pentru că a păstrat cea mai bogată biodiversitate, dintre toate deltele de pe Terra. Se întinde pe 3.446 de kilometri pătrați, în cea mai mare parte aparținând României, în regiunea istorică Dobrogea, și parțial în Ucraina, fiind a doua ca mărime și cea mai bine conservată dintre deltele europene. Definită drept unul dintre cele mai importante rezervoare de viață pe care le are planeta noastră, Delta Dunării este printre regiunile cele mai slab populate din zona temperată a Europei, cu o densitate redusă a populației (3 locuitori/kmp) în perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării, în care există câteva comunități mici și izolate.

Pentru că Delta Dunării este atât de importantă, nu doar ca arie protejată sau ca destinație turistică, Uniunea Europeană a alocat o sumă semnificativă pentru proiectele din această zonă, care ajută atât autoritățile locale, cât și mediul privat să se dezvolte în armonie cu natura și în spiritul conservării a ceea ce putem numi „patrimoniul natural” al lumii. Este vorba de 1,1 miliarde de euro, fonduri europene, prin Mecanismul Investiții Teritoriale Integrate (ITI). Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară. ADI – ITI Delta Dunării a fost constituită în scopul implementării acestui mecanism, pentru a ajuta cele 38 de localități din această regiune să găsească cele mai bune soluții pentru a obține bani europeni pentru proiecte cuprinse în Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării.

De ce a fost nevoie de un mecanism aparte pentru gestionarea proiectelor

„Investițiile Teritoriale Integrate (ITI) reprezintă un instrument financiar nou pentru perioada de programare 2014-2020, introdus de Comisia Europeană (CE) pentru a stimula dezvoltarea teritorială integrată. Investiţia teritorială integrată este un instrument de dezvoltare teritorială care presupune existenţa unei strategii de dezvoltare teritorială integrată aferentă unui teritoriu desemnat, a unui set de acţiuni care pot fi puse în aplicare pentru atingerea obiectivelor stabilite. Cu un buget dedicat teritoriului pe care îl acoperă, de 1,1 miliarde de euro din fonduri structurale și guvernamentale, ITI Delta Dunării este, practic, cel mai mare proiect de investiții al României. Banii vin prin aceleași linii de finanțare (POIM, POR, PNDR, POCU, POC etc.) dar diferența o fac ghidurile de implementare a proiectelor din teritoriu, croite pe specificități și nevoi locale”, precizează Ilie Petre, președintele Asociației pentru Dezvoltare Comunitară.

ADI ITI Delta Dunării a sprijinit beneficiarii de pe teritorul Deltei Dunării pentru obținerea finanțării pentru 651 de proiecte în mediul privat și 123 de proiecte depuse de administrația publică, în valoare totală de 393 milioane Euro, în ultimii 2 ani, după deschiderea apelurilor dedicate teritoriului. „Pentru a defini cât mai bine mecanismul ADI ITI Delta Dunării, l-aș putea compara cu un catalizator într-o reacție chimică. Acest instrument a adus fondurile mai aproape de beneficiar, chiar dacă proiectele se depun tot la agențiile regionale. Noi am fost, practic, interfața. Am explicat celor din zona publică, dar și celor din privat, ce fonduri pot accesa, ce proiecte pot face, pornind de la ideile lor. Am încercat mai întâi să aflăm nevoile lor și le-am transformat în proiecte. Este mai ușor să gestionăm câteva zeci de localități, față de câteva județe. Noi i-am și încurajat pe oameni să acceseze fonduri europene”, explică președintele ADI ITI DD.

Instrumentul financiar ITI asigură finanțarea pentru proiecte din toate programele operaționale, cuprinzând investiții din Fondurile structurale și de investiții europene: Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime. Astfel, în perioada de programare 2014-2020, pentru instrumentul ITI au fost stabilite alocări indicative în valoare totală de circa 1,11 miliarde euro, distribuite în cadrul programelor operaționale, prin Programul Operaţional Infrastructura Mare (407,64 milioane de euro); Programul Operaţional Regional (peste 358,10 milioane de euro); Programul Operaţional Capital Uman (60 milioane de euro); Programul Operaţional Competitivitate (60 milioane de euro); Programul Operaţional Capacitate Administrativă (16 milioane de euro); Programul Naţional Dezvoltare Rurală (168 milioane de euro - inclusiv contribuția națională); Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Marine (37 milioane de euro) și Programul Operațional Asistență Tehnică (5 milioane de euro).

Alți bani europeni se duc spre asfaltarea drumurilor, reabilitarea clădirilor publice, rețeaua de apă și canalizare și alte nevoi stringente ale primăriilor. Lucrările publice, pentru care benficiarii din zona ITI au obtinut finanțare cu sprijinul ADI ITI, sunt acum în faza de licitație publică, iar primele vor începe din toamna acestui an. La obținerea finanțării pentru construirea celei mai mari părți a podului peste Dunăre, care va lega Tulcea de Brăila, o contribuție importantă a avut-o și ADI ITI DD.

Dintre proiectele finanțate pentru beneficiarii din sectorul privat, multe sunt deja începute. Asociația acordă sprijin beneficiarior, astfel încât aceștia să obțină finanțare pentru proiecte, de la autoritățile de management care gestionează fondurile europene. ADI ITI ajută beneficiarii să pregătească proiectele și să depună cererile de finanțare, primește cereri de avizare a proiectelor și strategiilor de dezvoltare, respectiv monitorizează performanțele proiectelor.

În perioada 2007-2013, informațiile despre finanțările din fonduri europene au fost greu accesibile pentru oamenii Deltei. În actuala perioadă financiară, Asociația a reușit informarea corectă și sprijinirea concretă a potențialilor beneficiari în cadrul mecanismul ITI. „În prima perioadă de finanțare au fost foarte puține proiecte depuse în această zonă, în primul rând din cauza lipsei informației. Oamenilor le era frică să acceseze fonduri europene și nici nu știau ce ar trebui să facă. Acum, situația este cu totul alta. Mulți au înțeles cum trebuie să facă proiectele, cum să procedeze pentru a obține finanțarea, ce pași trebuie să urmeze. În orice etapă de construcție a proiectelor, fie ne-am dus noi către beneficiari, fie au venit ei la noi și le-am acordat sprijin, ceea ce facem și în continuare, în perioada de implementare. Alocările se fac pe axe de finanțare. Până în prezent, cea mai mare alocare, de 200 de milioane de euro, este pentru podul peste Dunăre. În rest sunt alocări mici, în funcție de numărul de proiecte pe care l-am considerat util, pentru a putea gestiona corect situația”, mai precizează președintele ADI ITI DD.

Rolul esențial al Programului Operațional Asistență Tehnică

Pentru a putea realiza toate aceste acțiuni, ADI ITI DD a avut nevoie de sprijin financiar pentru cheltuielile de funcționare și personal, pentru formarea experților ADI ITI, deplasările acestora în teritoriu, furnizarea de sprijin de tip helpdesk pentru beneficiari, organizarea de întâlniri cu responsabilii locali, workshopuri și conferințe etc. Acest suport a fost obținut prin intermediul unui proiect finanțat din Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020 și derulat timp de 3 ani, până la sfârșitul lui 2018.

POAT va finanța cheltuielile ADI ITI DD până în 2023, finalul actualei perioade de programare. Noul proiect de asistență tehnică va da posibilitatea organizării de către ADI ITI a unor caravane în teritoriul Deltei Dunării, a unor ateliere de lucru, conferințe tematice, realizarea de vizite de monitorizare la fața locului pentru proiectele aflate în implementare și promovarea proiectelor care constituie bune practici. Totodată, va fi extins sprijinul acordat beneficiarilor, prin achiziționarea de servicii externe de expertiză pe diverse domenii, expertiză ce va fi pusă la dispoziția beneficiarilor.

Acum se poate observa ce înseamnă înființarea ADI ITI DD. Cifrele arată foarte clar progresul: în perioada 2007-2013 au fost depuse, în Delta Dunării, pentru zona publică doar 17 proiecte pentru cofinanțare prin Programul Naţional Dezvoltare Rurală (PNDR), iar acum sunt peste 80 de proiecte care vor primi finanțare. Pentru Programul Operaţional Regional (POR) au fost depuse doar 55 de proiecte în primul exercițiu financiar, iar până la ora actuală sunt depuse 530 de proiecte, dintre care au fost deja semnate contractele pentru 187 dintre acestea.

____

Acest articol face parte din campania Ministerului Fondurilor Europene, „Bani europeni pentru idei românești” și a fost publicat pe www.stiripesurse.ro , în cadrul proiectului „Campanii de comunicare pentru promovarea fondurilor ESI 2014-2020” (cod MySMIS 120088), cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.