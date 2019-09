Demi Moore a fost violata. Vedeta a marturisit totul

Demi Moore google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Demi Moore a vorbit pentru prima data la „Good Morning America” despre trecutul sau, despre copilarie si cum a fost violata la 15 ani cu acordul mamei sale. Celebra arctrita de la Hollywood marturiseste ca barbatul a violat-o la 15 ani, apoi i-a platit mamei alcoolice 500 de dolari. Moore, in varsta de 56 de ani, a vorbit despre incidentul infricosator la emisiunea „Good Morning America”, in timp ce discuta despre viitoarea sa carte de memorii „Inside Out” care va fi lansata maine. A fost un viol si o tradare devastatoare din partea mamei sale, iar intrebarea barbatului n-o poate uita nici acum: „Cum te simti ca mama ta te-a dat pentru 500 de dolari?”. Desi ev ...