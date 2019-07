DEMISIA! Fetita OMORATA  a sunat de TREI ORI la 112! Operatorii au stat de vorba timp de 20 de minute

criminalul in serie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE face urmatoarele precizari dupa ce in spatiul public au aparut informatii privind trei locatii gresite furnizate. Caz fara precedent in ISTORIA Romaniei! Cine se face VINOVAT? Victima a SUNAT la 112, politistii s-au plimbat pe strada prin fata curtii pana cand au obtinut mandat, STS-ul a localizat GRESIT sursa apelului La fiecare din cele trei apeluri, informatia de localizare primara a fost disponibila la nivelul Dispeceratului de Politie, fiind transmisa de catre furnizorul retelei publice mobile de telefonie la initierea apelului, sub forma unui identificator de sector de celula (cell-id/sector-id), conform art. 27 din Decizia ANCOM nr. 1023/2008. Ac ...