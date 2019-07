Demisia lui Marius Iacob, venita dupa sancțiunea disciplinara primita, de la conducerea DNA s-a pierdut pe drum

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis zilele trecute să admită solicitarea procurorului șef adjunct al Direcției Naționale Anticorupție, Marius Iacob de amânare a transferului său la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, stabilit inițial prin decizia tot a Secției încă din aprilie, până la data de 23 The post Demisia lui Marius Iacob, venită după sancțiunea disciplinară primită, de la conducerea DNA s-a pierdut pe drum appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.