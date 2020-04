Demisia managerului SJU Focsani pentru gestionarea ineficienta a crizei COVID-19 in spital este ceruta de PNL Vrancea

Organizaţia judeţeană Vrancea a Partidului Naţional Liberal (PNL) Vrancea acuză conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani că a gestionat ineficient criza COVID-19 în unitatea medicală şi îi solicită managerului Constantin Mândrilă, care a fost testat pozitiv la infecţia cu virusul SARS-COV-2, să îşi depună demisia, potrivit Agerpres.

"Astăzi (joi), managerul Mîndrilă a fost confirmat cu COVID-19, semn că a gestionat ineficient atât protecţia sa, a altor cadre din conducere, dar şi pe cea a cadrelor medicale care lucrează pe secţii. La această oră, există nouă cadre medicale de la Spitalul Judeţean Focşani confirmate cu COVID-19 şi alte câteva zeci de cadre suspecte, deşi Mîndrilă şi şeful său politic, baronul Oprişan, ne asigurau recent că totul este în regulă.

Mîndrilă se face vinovat că a acceptat cadre medicale cu COVID-19 în spital, iar alte cadre medicale suspecte nu au fost izolate, ci au fost primite, în continuare, la serviciu, punând în pericol sănătatea colegilor şi a pacienţilor. Mîndrilă nu a făcut teste tuturor angajaţilor care au luat contact cu cei care au fost depistaţi cu COVID-19, deşi multe voci din spital cereau acest lucru.

Situaţia în multe secţii a fost gestionată total neprofesionist, cu materiale medicale şi echipamente trimise preferenţial în anumite secţii, în detrimentul unor secţii cu personal ignorat. Cu Mîndrilă şef peste spital, protejat de baronul Oprişan care i-a ascuns mereu incompetenţa, Spitalul Judeţean Focşani riscă să devină Suceava 2, situaţia de acolo fiind dramatică.

Protocoalele şi procedurile fie nu au existat, fie au fost făcute cu întârziere, fie nu au fost respectate, iar conducerea Spitalului Judeţean nu a luat nicio măsură pentru a remedia lucrurile", se arată într-un comunicat de presă al PNL Vrancea.



Liberalii susţin că au informaţii potrivit cărora un medic epidemiolog care face anchete pentru infecţia cu COVID-19 a avut contacte cu mai multe cadre medicale din spital.



"PNL Vrancea are informaţii că medicul epidemiolog care se ocupă de situaţia COVID-19 în spital a avut contacte cu cadre medicale infectate (inclusiv cu un asistent internat la Contagioase) şi ar trebui să stea izolat, nu să se plimbe prin spital (astăzi, 9 aprilie) pentru a face anchete în secţia Cardiologie, cu o altă asistentă medicală", au susţinut liberalii.



Aceştia solicită conducere militară pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani, dar şi demisia managerului, precum şi a preşedintelui Consiliului Judeţean Vrancea, Marian Oprişan, acuzat că l-ar fi "susţinut şi acoperit" pe manager.



"PNL Vrancea solicită ca Spitalul Judeţean 'Sf. Pantelimon' din Focşani să treacă sub conducere militară, la fel ca Spitalul Judeţean de la Suceava, având în vedere modul dezastruos în care managerul unităţii spitaliceşti de la Focşani, Constantin Mîndrilă, s-a ocupat de toate problemele legate de COVID-19. Fostul condamnat penal a fost susţinut şi acoperit de baronul Oprişan în tot acest timp, pentru ca gunoiul de sub preş, la nivel de spital, să nu ajungă la urechile opiniei publice. Însă incompetenţa şi dezastrul echipei Mîndrilă & Oprişan nu puteau fi ascunse la infinit. PNL Vrancea solicită numirea unei conduceri militare la Spitalul Judeţean Focşani, pentru ca lucrurile să intre pe un făgaş normal, iar Focşaniul să nu devină Suceava 2 în materie de COVID-19", se mai afirmă în comunicatul PNL Vrancea.



În cursul zilei de joi, reprezentanţii DSP Vrancea au confirmat existenţa a mai multor cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-COV-2 în rândul personalului medical de la Spitalul Judeţean, precum şi pozitivarea testului făcut de managerul instituţiei, Constantin Mândrilă. De asemenea, Secţia de Nefrologie a unităţii medicale a fost închisă după ce personalul s-a infectat cu virusul SARS-COV-2.



DSP Vrancea a declanşat două anchete epidemiologice la Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Vrancea şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vrancea, după ce angajaţi din cadrul acestor instituţii au fost testaţi pozitiv la COVID-19.



La nivelul judeţului Vrancea au fost raportate, joi, 95 de cazuri confirmate de COVID-19.