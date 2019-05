Demisia Theresei May ar putea lovi in romani. Avertismentul lansat de Financial Times

Demisia premierului Theresa May deschide drumul unei competiţii haotice pentru conducerea Partidului Conservator şi amplifică probabilitatea ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană fără niciun acord Brexit, comentează cotidianul Financial Times. Amintim că Teodor Meleşcanu, ministrul român de Externe, a susținut că, dacă Marea Britanie va părăsi UE fără un acord, este posibil ca cetăţenii români să aibă probleme. În caz de „no deal”, cetăţenii statelor membre UE care trăiesc în Marea Britanie s-ar trezi brusc fără un permis de şedere legal în Regatul Unit.

Theresa May a renunţat, în lacrimi, la efortul de a produce Brexit, anunţându-şi demisia şi deschizând drumul unei competiţii haotice pentru postul de lider al Partidului Conservator şi perspectivelor mai mari de ieşire a Marii Britanii din UE fără niciun acord. La doar câteva ore după ce Theresa May şi-a anunţat finalul mandatului de trei ani la conducerea Guvernului, Boris Johnson şi alţi rivali conservatori au semnalat intenţiile de a participa la competiţia care are rolul de a aduce un nou premier Marii Britanii până la sfârşitul lunii iulie.

"Vom părăsi Uniunea Europeană pe 31 octombrie, cu acord sau fără. Sarcina viitorului nostru lider trebuie să fie retragerea Marii Britanii în mod adecvat din UE, prin finalizarea procedurii Brexit", a declarat Boris Johnson, fost ministru de Externe, conform Mediafax.

Boris Johnson este în mod clar favorit pentru a deveni prim-ministru al Marii Britanii, majoritatea deputaţilor conservatori preferând un adept al Brexit capabil să obţină susţinerea bazei eurosceptice a formaţiunii politice.

Criza Brexit a afectat-o pe Theresa May şi Partidul Conservator, formaţiune care riscă să obţină un rezultat dezastruos în scrutinul europarlamentar desfăşurat în Marea Britanie joi. Dan Hannan, un eurodeputat conservator, a declarat că se aşteaptă ca formaţiunea politică să nu obţină niciun mandat în viitorul Parlament European.

Dat fiind că Bruxellesul a respins deja orice renegociere a Acordului Brexit elaborat de Theresa May cu UE în noiembrie 2018, candidaţii pro-Brexit pentru postul de lider conservator le-au semnalat deja deputaţilor că sunt dispuşi să producă retragerea din Uniunea Europeană fără niciun acord dacă va fi necesar. Decizia finală privind noul lider va fi luată de circa 100.000 de membri ai Partidului Conservator, majoritatea eurosceptici. Aproximativ 75% dintre membrii formaţiunii susţin un Brexit fără acord, conform sondajelor efectuate de institutul ConservativeHome.

Şi Jeremy Hunt, actualul ministru de Externe, a confirmat că va candida pentru funcţia de lider conservator, alăturându-se unui grup de cel puţin 15 miniştri sau deputaţi care speră să o înlocuiască pe Theresa May. "Jeremy Hunt vrea renegocierea Acordului Brexit cu Bruxellesul, dar a semnalat că ar accepta şi o retragere fără acord. Acest lucru ar însemna ca Marea Britanie să renunţe la o serie de acorduri comerciale, la drepturi ale cetăţenilor, iar problema frontierei nord-irlandeze ar fi în continuare nerezolvată. Într-un discurs emoţionant rostit de la Downing Street, Theresa May a avertizat Partidul Conservator să nu urmeze o direcţie ideologică, recomandându-i viitorului lider să încerce ajungerea la un acord prin compromis pe tema Brexit", notează editorialiştii George Parker, Jim Pickard şi Sebastian Payne într-un articol publicat în cotidianul Financial Times sub titlul "Theresa May demisionează după eşecul Brexit".

Theresa May va fi premier interimar până când va fi desemnat un nou lider conservator şi se va întâlni cu preşedintele SUA, Donald Trump, care efectuează o vizită de stat în Marea Britanie în perioada 3-5 iunie.

Donald Trump este prieten cu Boris Johnson, iar rivalii din Partidul Conservator cred că preşedintele SUA va folosi vizita pentru susţinerea fostului ministru britanic de Externe. "Boris va primi susţinerea lui Trump, fie că îi place ori nu", a declarat un oficial conservator.

Boris Johnson este dornic să primească susţinerea conservatorilor moderaţi, pentru a demonstra că este capabil să readucă unitatea în cadrul unui partid divizat de Brexit, însă, în acelaşi timp, vrea să colaboreze cu activiştii eurosceptici.

Amber Rudd, un politician eurofil care este ministru al Muncii şi Pensiilor, a semnalat, conform unor apropiaţi, că analizează posibilitatea de a-l susţine pe Boris Johnson, dar doar dacă renunţă la opţiunea unui Brexit fără acord.