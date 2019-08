DEMISIE! Alex Coita nu mai este vicepremier pe probleme economice in Guvernul Viorica Dancila

alex coita google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politologul Alex Coita a luat o decizie importanta in ceea ce priveste functia sa de consilier onorific al premierului Viorica Dancila. "Am transmis doamnei prim-ministru demisia mea din functia de consilier onorific. Redau mai jos textul respectiv si cu aceasta ocazie inchei orice speculatii pe aceasta tema. Vreau sa va multumesc pentru sustinerea extraordinara exprimata in toata aceasta perioada si sa va asigur ca nu este vorba de un sfarsit, ci de un inceput. Continuam!", a scris Alex Coita pe pagina sa de . Alex Coita, vicepremier pe probleme economice in Guvernul Viorica Dancila Iata textul demisiei "Stimata doamna prim-ministru Dancila, Exprimandu-mi aprecierea ...