DEMISIE BOMBA in PNL - Un primar a renunțat la funcție, dupa ce a caștigat alegerile

Primarul liberal al municipiului Codlea, Cătălin Muntean, a demisionat din funcţie la câteva ore după ce a anunţat că în localitatea pe care o conduce formaţiunea politică pe care o reprezintă s-a clasat pe primul loc la alegerile europarlamentare de duminică.

În urma unei şedinţe a consiliului local din Codlea, atribuţiile de primar au fost preluate de viceprimarul social-democrat Mihai Cîmpeanu, iar cele de viceprimar - de consilierul Erwin Albu, reprezentant al FDGR, conform Agerpres.

"Astăzi (luni - n.r.) am luat decizia de a renunţa la funcţia de primar al Municipiului Codlea. Consider că a venit timpul să las loc noii generaţii, iar acest lucru se întâmplă cu Mihai Cîmpeanu, care a preluat atribuţiunile de primar şi Erwin Albu, consilier local cu atribuţiuni de viceprimar începând de astăzi. Sunt doi oameni tineri, dinamici, în care am încredere. Sunteţi pe mâini bune. Dacă vă întrebaţi de ce acum, vă pot asigura că nu există un motiv ascuns, aşa cum s-a vehiculat, ci pur şi simplu aşa am simţit că este corect faţă de concetăţenii mei dragi, cărora le mulţumesc pentru încrederea acordată în ambele mandate", a anunţat Muntean pe pagina sa de Facebook.

Anterior, Muntean a precizat pe aceeaşi pagină de socializare că PNL ar fi obţinut 28% la scrutinul de duminică, reprezentând o creştere de 11% faţă de alegerile europarlamentare din 2014, şi a mulţumit susţinerii acordată de Forumul German.

"La Codlea, PNL a terminat competiţia pe primul loc, lucru pe care mi-l asum. Mulţumesc tuturor celor implicaţi în campanie, dar în mod special echipei de campanie, consilierilor locali liberali, dar şi cetăţenilor care au crezut în noi. Mulţumesc şi Forumului German de susţinerea de care ne-am bucurat. Am analizat rezultatele de la fostele alegeri europarlamentare din 2014 şi cele din acest an şi putem observa creşterea de care se bucură PNL la Codlea, de la 17%, în 2014, la 28% în 2019. După aceste rezultate, în echipă cu Forumul German, vom tura motoarele pentru ca preşedintele Iohannis să mai obţină un mandat din toamnă", a precizat Muntean.