Demisie dupa demisie in USR! Mai reprezinta o alternativa?

Inca o demisie de rasunet in cadrul USR-ului. Din cate se pare, celebra alianta securisto-politica, incepe sa piarda din ce in ce mai multi membri. Disensiunile dintre cele doua partide se reflecta si in faptul ca, recent, Dan Barna se pare ca rupe lantul de iubire si vrea sa candideze la presedintie. In acest fel, cel mai probabil, in USR vor fi numai ''prezidentiabili''. DETALII AICI===> S-a rupt ''lantul de iubire'', episodul doi. Inca un membru din USR vrea sa candideze la prezidentiale Un membru USR Bucuresti si-a anuntat demisia. Cami Bacioiu a anuntat ca a demisionat. Aceasta activa in cadrul USR Sector 1 Bucuresti. Cami Bacioiu spune ca s-a sa ...