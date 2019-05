Demisie in ministerul Justitiei. A stat in functie doar trei saptamani

Ministerul Justi iei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ion Popa a demisionat din functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei (MJ) la numai trei saptamani dupa numire. Ce decizie va lua Viorica Dancila in legatura cu Ministerul Justitiei Ion Popa fusese numit pe data de 9 mai de premierul Viorica Dancila in functia de secretar de stat la Ministerul Justitiei. Potrivit unei decizii pulicate in Monitorul Oficial, Viorica Dancila l-a numit in functia de secretar de stat in Ministerul Justitiei pe Ion Popa, fost judecator si director in MJ in perioada in care ministru era Rodica Stanoiu. Nicolae Liviu Popa a fost eliberat din functie, la cerere. Ion Popa are 60 de ani si s-a pensionat anul trecut. Daca ti-a placut articolul, ...