Demisie șoc in PSD Diaspora!

Prin prezenta postare doresc sa va aduc la cunoștința ca, din data de 29 martie 2020 mi-am anunțat demisia din funcția de Președinte Executiv al Organizatiei PSD Spania.

Am luat aceasta decizie ca urmare a dialogului purtat cu Doamna Președinte a PSD Spania Nicoleta Neagoe, cat si cu alți membri din partid, care m-au acuzat de aducerea a mari prejudicii Partidului ca urmare a postării făcute de mine pe pagina personala de Facebook.

Tin sa menționez ca după intrarea in vigoare a actualei stări de alarma pe teritoriul Regatului Spaniei, doi membri ai Corpului Diplomatic au fost confirmați ca fiind purtători ai virusului Covid-19, fapt ce a condus la închiderea temporara a Ambasadei Romaniei la Madrid. Aflându-se in aceasta situație, reprezentantii misiunii diplomatice își desfășoară activitatea de la domiciliu pe parcursul a 24 de ore pentru a putea fi la dispoziția fiecărui cetățean care are nevoie de îndrumare sau sprijin din partea acestei instituții.

Ca de fiecare data in care Ambasada ori Consulatul își anunțau zilele nelucrătoare, datorate sărbătorilor oficiale romanești, dar nu numai si atunci când partidul PSD dădea legi in favoarea romanilor, postam fara încetare pe paginile de socializare, vorbeam la emisiuni radio si străbăteam sute de kilometri in comunitățile de romani, pentru a le aduce la cunoștința noile reglementari favorabile, lucru pe care nu am ezitat sa îl fac nici in aceasta perioada de alerta, transmițând un comunicat in care menționam ca, daca Ambasada este închisa ca edificiu, ea ca instituție este funcționala, același lucru petrecându-se cu toate ambasadele de pe teritoriul Spaniei.

Bineînțeles ca Doamna Președinte PSD Spania nu a știut sa faca distincție intre mediul asociativ si mediul politic si dusa de valul influentelor s-a lăsat copleșita de vocile celor care, in aceasta perioada de instabilitate, de criza, de suferința îngrozitoare, când romanii noștri nu plângeau bine pe cate o persona ca murea alta.

In aceasta perioada neagra de suferința, dialogam cu membrii Corpului Diplomatic de cate 5-6 ori pe zi, de multe ori chiar si după miezul nopții. Nu știu ce așteptări au avut aceste persoane din partea Ambasadei, dar cert este ca împreuna cu un grup de romani am făcut un Apel de urgenta adresat Guvernului cat si Parlamentului Romaniei. Scopul nostru, cat si al Ambasadei, a fost “cautarea mijloacelor adecvate pentru romanii nerezidenți cat si pentru cei cu contracte sezoniere, sau cei care erau pe punctul de ajunge in strada”, fapt care a ajutat ca 330 de romani sa plece in Romania, îmbarcați in doua curse aeriene.

In urma demisiei mele, cer demisia domnului Președinte PSD Diaspora, dl. Senator Liviu Tit Brailoiu, cat si a dnei Nicoleta Neagoe, Președinte PSD Spania, din următoarele motive:

Domnule Senator!

Daca dl. Aurelian Mihai v-a adus la cunoștința anumite nereguli, de ce nu ați avut capacitatea sa interveniți!? Si ați avut toată puterea, sau de ce nu ați intervenit dvs in calitate de Președinte PSD Diaspora? Din cate știu, nici macar cu un comunicat de sprijin pentru organizatiile PSD Diaspora nu ați venit. Oare ocupați o funcție doar ca sa aveți un loc in Cex!?

Doamna Președinte Nicoleta Neagoe!

Care statut va învață ca atunci când exista o pandemie dvs. va adunați colegii, cei care de fapt nu au rezultate in organizatia dvs., si ii instruiți sa îmi ceara demisia? De ce v-a deranjat faptul ca noi, unii romani, inca mai avem inima si ne doare de cei vulnerabili si fara resurse?

Doamna Secretar PSD General Spania, de unde ați scos balada ca eu m-am “transformat in porumbelul păcii via Solimundo”? Consider ca aveți inclinație spre poeme umoristice nu spre política. Menționez ca noi, atât romanii din Diaspora cat si cei din Tara, avem nevoie de oameni care vor sa ducă pe mai departe destinele omenirii, nu destinele personale. Avem nevoie de oameni care vor sa sprijine comunitatea romanească, nu de oameni oportuniști care au in vedere doar realizarile lor profesionale, călcând pe sacrificiul unora si profitând de munca lor.

Subliniez ca întotdeauna am fost si voi fi langa comunitățile si langa grupurile vulnerabile, langa cei care nu au voce si așteaptă de la noi sa fim vocea lor. Imi pare rău pentru oamenii buni si inimoși pe care i-am întâlnit in acest partid, pentru cei care s-au luptat sa ridice onoarea si prestigiul partidului pe cele mai înalte culmi.

Va imbratisez cu drag,

Claudiu Traian Covaciu!