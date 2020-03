Demisii in bloc la spitalul Oraștie. Medicii acuza lipsa de echipamente

Demisii în bloc la Spitalul din Orăștie. Anunțul a fost făcut de Grațiela Achim, managerul Spitalului Orăștie. Medicii din secția ATI au motivat că nu au echipamente de protecție specifice coronavirusului. „M-am trezit cu demisiile pe masă. (…) Ceea ce spun dumnealor, citez: „îmi simt viața în pericol din lipsa echipamentului de protecție specific COVID-19”. The post Demisii în bloc la spitalul Orăștie. Medicii acuză lipsa de echipamente appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.