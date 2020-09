Demisii in lanț și nervi in ședința PNL. Ludovic Orban urla la liderii partidului din cauza rezultatelor de la locale (surse)

Preşedintele PNL Ludovic Orban a țipat și le-a adus reproșuri liderilor din teritoriu care au scos rezultate slabe la alegerile locale. Potrivit unor surse citate de Adevărul, Orban s-a declarat nemulţumit de rezultatul scrutinului. Premierul a mai afirmat că s-a dovedit din nou că PNL nu are capacitatea să îşi atingă scorul din sondaje, că […] The post Demisii în lanț și nervi în ședința PNL. Ludovic Orban urlă la liderii partidului din cauza rezultatelor de la locale (surse) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.