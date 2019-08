DEMISIILE! Declaratii INUTILE si CONTRADICTORII facute de procurori, politisti si alte specimene

s604x0 gheorghe dinca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Cazul din Caracal a zdruncinat o intreaga tara! Cotidianul Buna Ziua Iasi si-a propus sa ia, punctual, sirul evenimentelor si sa faca o analiza a declaratiilor facute de procurori, politisti si alti oameni implicati in ancheta • Ne propunem sa aducem in atentia publica putregaiul ce se afla in jurul nostru, vom vorbi despre procurori abuzivi, corupti, oameni a-i legii incapabili, un sistem 112 care NU FUNCTIONEAZA! Cine este de vina?! Procurorii care nu i-au lasat pe oamenii legii sa intre fara mandat in casa criminalului? Politistii care NU cunosc legea si le-a fost frica de ''catusele'' procurorilor? (SHOW-UL catuselor DNA a bagat frica in mai toti o ...