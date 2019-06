Demiterea lui Remus Borza din calitatea de consilier onorific al premierului, publicata in Monitorul Oficial

Remus Borza google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Decizia de demitere a lui Remus Borza din calitatea de consilier onorific pe probleme economice, reforma si fiscalitate al premierului Viorica Dancila a fost publicata in Monitorul Oficial. Premierul Viorica Dancila il va demite luni pe Remus Borza. Consilierul pe probleme economice a anuntat un val de concedieri, dintre colaboratorii Vioricai Dancila. Premierul Viorica Dancila il demite pe Remus Borza din functia de consilier Mai exact, Borza sustinea ca Guvernul are mult prea multe ministere si ca ar trebui sa renunte la cateva dintre ele. „La Guvern trebuie sa mai reducem din ministere. Mai rarut e mai dragut. E mai eficient, mai raman bani sa facem si o fabrica in Romania”, a spus Remus B ...