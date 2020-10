Demiteri și demisii la PSD dupa alegerile locale

O ședință tensionată a avut loc, luni, la PSD. Unii şefi de Consilii Judeţene au fost demişi, iar alţii au demisionat, după scorul înregistrat la alegerile locale, relatează Antena 3. Surse citate de Antena 3 au precizat că Marian Oprișan a anunţat că nu va demisiona din funcţia de preşedinte al PSD Vrancea, după ce […] The post Demiteri și demisii la PSD după alegerile locale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.