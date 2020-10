Demnitar, reținut, dupa ce și-a folosit, timp de 12 ani, diploma falsa de BAC, pentru a obține titluri și funcții inalte

Fostul secretar de stat Laurențiu Baranga, preşedinte al Oficiului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, până în urmă cu două zile, anterior adjunct al Oficiului Secretelor de Stat, a fost reţinut pentru 24 de ore, sâmbătă seara, sub acuzația de înşelăciune, într-un dosar coordonat de Parchetul General, care a încercat de mai multe ori, […] The post Demnitar, reținut, după ce și-a folosit, timp de 12 ani, diploma falsă de BAC, pentru a obține titluri și funcții înalte appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.