Democratii cer Senatului sa-si faca ''datoria'' si sa-l destituie pe Donald Trump

Procurorii democraţi i-au implorat luni pe senatorii americani să-şi exercite "datoria" şi să-l condamne pe Donald Trump la destituire, într-un ultim rechizitoriu care sortit eşecului cu două zile înaintea probabilei achitări a preşedintelui în finalul procesului său, potrivit France Presse. "Nimeni nu este deasupra legilor în America, nici măcar preşedintele", a afirmat alesul democrat Jason Crow, adresându-se celor 100 de senatori însărcinaţi să-l judece pe Trump. "Datoria dumneavoastră impune să-l declaraţi vinovat" de abuz de putere şi de obstrucţionare a activităţii Congresului, a continuat el, amintind că Senatul fusese conceput pentru a fi "înţelept", "imparţial", "deasupra disputelor partizane". Preşedintele Trump "şi-a încălcat jurământul", dar "nu este prea târziu ca noi să-l onorăm pe al nostru", a afirmat Adam Schiff, care exercită rolul de procuror şef în acest proces istoric. Acest apel nu are totuşi nicio şansă să aibă efectul scontat: Constituţia americană impune necesitatea unei majorităţi de două treimi de voturi în Senat (67din 100) pentru destituirea unui preşedinte. Or, Donald Trump poate conta pe sprijinul ferm al 53 de aleşi republicani. Chiar dacă un ales sau doi creează supriza votând împotrivă, liderul de la Casa Albă este asigurat că va fi achitat miercuri la ora locală 16:00 (21:00 GMT) ceea ce îi va permite să revină hotărât la campania pentru realegerea sa. Senatorii, constrânşi la tăcere de la deschiderea procesului său în urmă cu aproape trei săptămâni, îşi vor putea explica votul în alocuţiuni de zece minute care riscă să expună profundele divergenţe între democraţi şi republicani. Marţi seara, preşedintele american Donald Trump urmează să-şi prezinte discursul tradiţional asupra Stării Uniunii în faţa ambelor camere reunite în Congres. Seara se anunţă tumultoasă, preşedintele putând să profite de această situaţie pentru a poza din nou în victimă, pentru a-şi ataca rivalii şi a-şi lăuda bilanţul. Opoziţia ar putea să-i facă o primire zgomotoasă. "Sper că republicanii şi americanii realizează că această mascaradă total părtinitoare este exact aceasta: o mascaradă", a scris pe Twitter luni preşedintele, înaintea discursului său. Denunţându-i pe "democraţii stângii radicale care nu fac nimic", el şi-a exprimat din nou revolta împotriva "lansatorului de alertă", aflat la originea procesului său. Vara trecută, un membru al comunităţii de informaţii îşi exprimase oficial îngrijorările după ce luase cunoştinţă despre o convorbire telefonică între Donald Trump şi omologul său ucrainean Volodimir Zelenski. În cursul acestei convorbiri, Donald Trump ceruse Kievului să facă o anchetă asupra democratului Joe Biden, bine plasat pentru a-l înfrunta în alegerile prezidenţiale din 3 noiembrie. Or, în acel moment, Casa Albă îngheţase un ajutor militar crucial pentru această ţară care luptă împotriva separatiştilor proruşi. Această semnalare a declanşat deschiderea unei anchete pentru destituire în Camera Reprezentanţilor, controlată din ianuarie 2019 de democraţi. Pentru democraţi, convorbirea a fost o dovadă că preşedintele ar fi abuzat de puterile statului pentru a-şi "compromite" rivalul şi a "trişa". Probele sunt "covârşitoare", a spus din nou luni Adam Schiff. Dacă preşedintele nu este destituit, "cum putem fi siguri că nu va reîncepe", "că viitoarele alegeri vor fi libere şi echitabile?", s-a întrebat luni Hakeem Jeffries, un alt procuror democrat. Dar senatorii republicani nu se lasă influenţaţi. Unii au recunoscut în ultimele zile că preşedintele comisese fără îndoială ceea ce i se reproşează, dar - potrivit lor- aceasta nu justifică destituirea cu nouă luni înainte de scrutin. "Să lăsăm alegătorii să decidă", a spus şi avocatul Casei Albe, Pat Cipollone, care trebuie să-şi susţină luni pledoaria. Senatorii republicani i-au dat deja dreptate lui Donald Trump vineri, refuzând - cu doar două împotriviri- să convoace noi martori pentru acest proces.Din acest motiv, democraţii susţin că verdictul nu va avea "nicio valoare". AGERPRES/(AS-editor:Lilia Traci, editor online: Daniela Juncu)