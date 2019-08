Demonstrație de forța - China va organiza pe 1 octombrie cea mai ampla parada militara de sub regimul comunist

China va organiza pe 1 octombrie cea mai amplă paradă militară de sub regimul comunist, pentru a marca 70 de ani de la fondarea Republicii Populare, transmit dpa şi AFP, citând un anunţ al guvernului de la Beijing, potrivit Agerpres.

Până în prezent, cea mai mare paradă militară a avut loc în 2015, la împlinirea a 70 de ani de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. La defilarea de atunci au luat parte peste 12.000 de soldaţi, 200 de avioane şi 500 de blindate.Toate echipamentele militare care vor fi etalate pe 1 octombrie sunt de fabricaţie chineză, iar unele vor fi expuse public pentru prima dată, a precizat generalul Cai Zhijun, membru al Statului Major al armatei.Preşedintele Xi Jinping va pronunţa cu această ocazie un 'important discurs'.China populară organizează în mod tradiţional o defilare militară la fiecare 10 ani, pentru aniversarea fondării sale la 1 octombrie 1949. Parada are loc în piaţa Tiananmen, unde Mao Zedong a proclamat Republica Populară, după un război civil.Pe fondul manifestaţiilor care au loc din iunie în Hong Kong împotriva executivului pro-Beijing, acesta a declarat în mai multe rânduri că, în virtutea Constituţiei acestui teritoriu, are dreptul să intervină la cererea autorităţilor locale pentru a restabili ordinea.Într-o perioadă de tensiuni pe mai multe fronturi cu SUA, generalul Cai a ţinut să precizeze că parada nu va viza nicio ţară.China are a doua armată din lume, de circa 2 milioane de militari, şi cel de-al doilea buget militar, majorat cu 7,5% în 2019, chiar dacă mult sub cel al Statelor Unite, şi insistă asupra caracterului paşnic al armatei sale.