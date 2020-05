Poliţia germană a fpcut, vineri, mai multe arestări, în rândul demonstranților, considerați militanţi de extremă stânga, exponenți ai mişcării de dreapta identitare sau conspiraţionişti care doreau să facă din 1 mai un punct culminant al opoziţiei împotriva izolării, relatează France Presse, preluată de Agerpres. În capitala Berlin, 5.000 de poliţişti au fost mobilizaţi pentru a […] The post Demonstranți contra „dictaturii militare”, arestați la Berlin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.