Denis Alibec: Cred ca putem salva sezonul cu aceasta finala

Astra Giurgiu s-a calificat în finala Cupei României după ce a eliminat-o pe campioana României, CFR Cluj, scor 5-3 la general potrivit mediafax

Pe teren propriu, gruparea lui Costel Enache nu a strălucit, lucru confirmat și de atacantul Denis Alibec, cel care a marcat al doilea gol al Astrei în meciul retur, scor 2-2, pe stadionul din Giurgiu.

"Este o victorie muncită, dar cred că este meritată. Ne-am dorit mult să ajungem în finală, suntem bucuroși că am ajuns în finala Cupei. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ și să jucăm finala cât mai bine. În a doua repriză ne-au dominat cu posesia, au venit peste noi cu mingi lungi. Am luat două goluri destul de urâte, dar important e că am marcat și noi două și am ajuns în finală.

Suntem dezamăgiți că nu am reușit să câștigăm meciuri în play-off, dar cred că putem salva sezonul cu această finală", a spus Denis Alibec, la microfonul Digi Sport.

A doua finalistă se va afla joi, 25 aprilie. Universitatea Craiova și Viitorul se vor întâlni în manșa retur. Echipa lui Hagi este în avantaj după ce în tur a câștigat cu 2-1.

"Finala o joci cu oricine, cine e mai bun să câștige", a mai adăugat Denis Alibec.

În etapa următoare din play-off, Astra Giurgiu va juca în deplasare cu FCSB.

"Sperăm să câștigăm, nu jucăm pentru CFR, joi jucăm pentru noi, pentru moralul nostru, sperăm să forțăm și conducerea să fie alături de noi. (n.red. - După calificarea în finală, patronul Ioan Niculae a mers în vestiarul giurgiuvenilor) Tocmai d-asta a venit în vestiar acum, să vedem ce a spus. O să merg acum să văd....".