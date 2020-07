Denis Alibec, dupa ce a ingenucheat CFR și FCSB: Eu imi doresc sa plec de la Astra, pentru ca nu pot sa stau la o echipa care nu are obiectiv

Atacantul Denis Alibec Alibec a declarat că îşi doreşte să plece de la Astra Giurgiu, pentru că nu poate să stea la o echipă care nu are obiectiv. Astra Giurgiu nu a primit licenţa pentru cupele europene.

"(n.r. - spunâdu-i-se că Astra joacă din plăcere) Păi din ce să joci dacă nu avem voie în Europa? Jucăm pentru noi, pentru echipă. Jucăm pentru noi, pentru familiile noastre, să nu ne facem de râs, pentru că dacă pierdem cu una din candidatele la titlu, după aia o să zică ceilalţi că ne-am dat la o parte. Aşa jucăm cu toţi de la egal la egal şi ce o fi o fi. Eu îmi doresc să plec în primul rând, pentru că nu pot să stau la o echipă care nu are obiectiv. Nu am nicio ofertă concretă, dar mai e timp şi să sperăm că vor veni. Oriunde, dar să fi stabilitate şi să joace în cupele europene. Dacă mergeam după bani, eram de mult timp în China sau mai ştiu eu unde. (n.r. - intrebat ce i-a fost mai greu în meciul cu CFR Cluj) Căldura, nu ştiu cum joacă cei din play-out la ora 13.00, cred că este o bătaie de joc să joci la ora 13.00, dar ăsta este fotbalul şi nu avem ce face. Şi ţânţarii, cred că am mâncat vreo 10-15", a declarat Alibec, la microfonul posturilor TV care transmit Liga I.

CFR Cluj a terminat la egalitate, scor 2-2 (2-1), meciul disputat, duminică, în deplasare, cu Astra Giurgiu, în etapa a VI-a a play-off-ului Ligii I. Clujenii au condus cu 2-0 şi, în urma egalului, au pierdut locul I în clasament, în favoarea formaţiei CS Universitatea Craiova.

Au marcat: Bordeianu '31 (a), Alibec '80 / Rondon '12, Burcă '17.

Clasament play-off-ului este următorul: CSU Craiova - 38 de puncte, CFR Cluj - 37 de puncte, Astra Giurgiu - 29 de puncte, FCSB - 28 de puncte, FC Botoşani - 28 de puncte şi Gaz Metan Mediaş - 25 de puncte.