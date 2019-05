Denis Alibec dupa pierderea finalei: 'La meciurile astea nu te mai gandesti la bani, joci pentru tine, pentru familia ta, sa-i faci mandri'

Atacantul Denis Alibec a declarat, sâmbătă seară, că la un meci atât de important precum finala Cupei României nu te mai gândeşti la bani. Alibec este dezamăgit pentru pierderea finalei Cupei în faţa Astrei, potrivit news.ro.

"Nu am nicio explicaţie cum am primit golurile, asta este viaţa, felicităm Viitorul şi mergem mai departe. Cred că am făcut o ruptură, aşa păţesc eu, când e mai important, mă accidentez. La meciurile astea nu te mai gândeşti la bani, joci pentru tine, pentru familia ta, să-i faci mândri", a declarat Alibec la Digisport.

Formaţia FC Viitorul a câştigat Cupa României, sâmbătă seară, pe stadionul Ilie Oană din Ploieşti, învingând în finală echipa Astra Giurgiu, cu scorul de 2-1, după prelungiri. Giurgiuvenii au condus cu 1-0 din minutul 41 şi au rămas în inferioritate numerică în minutul 81.

FC Viitorul a jucat în premieră finala Cupei României, iar pentru Astra a fost a treia finală.

Constănţenii vor juca, datorită acestui succes, în turul doi preliminar al Ligii Europa.

Au marcat: Denis Alibec ’41 / Virgil Ghiţă ’76, Eric ‘106.