Denis Alibec: 'Nu am avut atitudine in joc, am jucat parca cu frica de Dinamo'

Fotbalistul Denis Alibec a declarat sâmbătă seară, după meciul cu Dinamo, pierdut de Astra Giurgiu cu scorul de 0-2, că el şi colegii săi au evoluat cu teamă, de parcă ar fi întâlnit Real Madrid. El a criticat arbitrajul, menţionând că probabil “sunt jocuri făcute să intre şi Dinamo în play-off:, potrivit news.ro.

“În primul rând nu am avut atitudine în joc, am jucat parcă cu frică de Dinamo. Având în vedere că i-am bătut pe unde i-am prins, azi am jucat ca şi cum am fi jucat cu Real Madrid, am greşit toate pasele. Arbitrul, aţi văzut şi dumneavoastră, Perovic dă mingea pe lângă Dima, mai face doi paşi şi cade, dă fault. Fabbrini intră în Crepulja şi dă penalti. La noi, de două ori mi-a pus-o pe gleznă, nici măcar galben. Probabil sunt jocuri făcute să intre şi Dinamo în play-off. Nu ai cum, ca arbitru de Champions League cum se consideră domnul Haţegan să nu vezi nişte lucruri foarte simple. Le-am văzut şi eu din jumătatea adverse”, a spus Alibec, potrivit telekomsport.ro.

Denis Alibec a precizat că nu a fost lăsat să plece de la Astra: "Nu am refuzat-o eu, nu am fost lăsat să plec. Am discutat cu domnul Niculae şi am căzut de comun acord să rămân până în vară, să ne batem la campionat. Am vorbit şi cu cei de la naţională şi mi-au spus că dacă voi continua aşa, voi fi convocat. Depinde doar de mine să fiu acolo".

El a criticat conducerea clubului: "E numai vina conducerii că s-a ajuns la acea depunctare. Pentru punctele de azi e vina noastră".

Formaţia Dinamo a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Astra Giurgiu, într-un meci din etapa a XXIII-a a Ligii I. Golurile au fost marcate de Perovic ’65 (penalti) şi Grigore ’73.