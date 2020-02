Denis Alibec spune ca putea sa plece in aceasta iarna de la echipa, dar nu a fost lasat de conducere

Denis Alibec, atacantul Astrei Giurgiu, a declarat că putea să plece în această iarnă de la echipă, dar nu a fost lăsat de conducere. Și-a dat acceptul, dar patronul i-a cerut să rămână până în vară, potrivit Mediafax.

Alibec a discutat și cu cei de la națională. Stafful lui Mirel Rădoi i-a promis că va fi convocat dacă va juca la fel de bine. „Nu am refuzat-o eu, nu am fost lăsat să plec. Am discutat cu domnul Niculae şi am căzut de comun acord să rămân până în vară, să ne batem la campionat.

Am vorbit şi cu cei de la naţională şi mi-au spus că dacă voi continua aşa, voi fi convocat. Depinde doar de mine să fiu acolo.” , a declarat atacantul după meciul cu Dinamo.

Dinamo București a învins, sâmbătă, cu scorul de 2-0, Astra Giurgiu, în etapa 23 din Liga 1. Perovic a deschis scorul, în minutul 65, transformând o lovitură de pedepsă. Pentru 2-0 a marcat Grigore, trimițând mingea cu capul în poartă din centrarea lui Sorescu.

Echipe utilizate:

Dinamo București: Piscitelli – Kostrna, Popescu, Grigore, Skovajsa – Mrzljak, Răuță – Mihaiu (Lazăr 90+2), Fabbrini (Moldoveanu 90+2), Sorescu – Perovic (Popa 89)

Astra Giurgiu: Lazăr – Radunovic, Dima, Tamaș, Graovac – Gheorghe, Crepulja, Simion (Biceanu 66), David Bruno (Begue 69)– Alibec, Fatai (Enache 87)