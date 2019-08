Denis Draguș, despre Standard Liege: 'Daca voi semna mi se indeplineste visul'

Oficialii de la Viitorul au declarat că mutarea lui Denis Drăguş de la Viitorul la Standard Liege este 99% realizată, anunță MEDIAFAX.

Urmează doar întâlnirea jucătorului în vârstă de 20 de ani cu cei din conducerea grupării din Belgia pentru a pune la punct detaliile transferului, dar şi pentru a face vizita medicală şi a semna contractul cu noua sa casă.

Denis Drăguş a acceptat să vorbească, în exclusivitate, cu ProSport, despre oferta formaţiei Standard Liege, dar şi despre sfaturile pe care le-a primit de Răzvan Marin, jucător care a evoluat timp de două sezoane în tricoul belgienilor. În plus, atacantul Viitorului este pregătit să se întâlnească cu Ianis Hagi (Genk) în calitate de adversari şi să ducă numele României cât mai sus în fotbalul mondial.

Citește și: ‘Execuție’ în Guvern, după cazul de la Caracal! ‘Am decis’ .

ProSport: Ce ai simţit când ai aflat că eşti dorit de Standard Liege?

Denis Drăguş: M-am gândit că dacă voi semna mi se îndeplineşte visul, pentru că acesta este drumul pe care am vrut să merg. Încă de când a plecat Răzvan (n.red. - Răzvan Marin) am avut în minte că vreau şi eu să calc pe drumul lui şi am spus de mai multe ori că drumul pe care a mers el este cel mai bun.

Ai vorbit cu el?

Am vorbit şi l-am întrebat ce se întâmplă acolo, cum sunt antrenamentele şi care este toată atmosfera din cadrul echipei. Mi-a spus că este sigur că dacă voi ajunge la Standard Liege mă voi integra repede şi că nu crede că voi avea niciun fel de problemă.

Ştiu că Răzvan are doi prieteni în Liege, doi fraţi români care au şi restaurant…

Aşa este, mi-a spus despre fraţii Nistor, dacă am nevoie de ceva vreodată sau că dacă va fi vreo problemă să apelez şi la ei, că mă vor ajuta.

Denis Drăguş: "Domnul Hagi mi-a spus să fac o imagine bună jucătorului român în lume"

Imaginează-ţi că dacă vei ajunge în campionatul Belgiei, te vei întâlni din nou cu Ianis Hagi, dar de la stadiul de coechipieri veţi fi adversari. Cum simţi că vor fi "duelurile" cu el?

Citește și: Apel urgent al lui Alexandru Cumpănașu: ‘Vă rog să descifrați ce scrie pe acest document’

Într-adevăr, dacă voi semna cu Standard mă voi duela cu Ianis. Iar cee ace îmi doresc eu este să avem meciuri cât mai frumoase, evoluţii cât mai bune, să putem să facem România şi o ţară întreagă să fie mândri de noi. Să punem şi noi umărul ca România şi campionatul nostru să crească. Dar acest lucru mi-l doresc indiferent în ce campionat sau în ce ţară voi ajunge să evoluez. Vreau să reprezint România cu mândrie.

Care sunt primele trei lucruri pe care le vei lua de acasă dacă vei pleca în Belgia?

Ghetele, câinele şi iubita.

Ce ţi-au spus iubita şi părinţii când au aflat de posibila ta plecare?

Ştiau că este un vis pentru mine şi îşi doresc să se realize, să nu mă opresc aici şi să calc pe urmele lui Răzvan.

Adică vrei ca următoarea ta destinaţie să fie Ajax Amsterdam?

Nu neapărat la Ajax, dar tot într-un campionat puternic vreau. Îmi doresc să ajung din ce în ce mai sus, nu ştiu dacă pot ajunge chiar acum la echipa mea preferată, la Liverpool, dar sper ca într-o zi să pot merge acolo.

Citește și: Un expert criminolog sparge gheața! Are la îndemână un astfel de om, cu un intelect nu foarte dezvoltat

Dar Gheorghe Hagi ce ţi-a spus desprea eventuala ta plecare la Standard?

Mi-a spus că mă susţine să ajung acolo, să mă impun, că fotbalul este diferit faţă de al nostru, că sunt jucători cu dinamică foarte bună în teren şi trebuie să mă adaptez repede. În plus, mi-a mai transmis să fac o imagine bună jucătorului român în lume.

Dacă ajungi în Belgia o vei avea adversară chiar pe echipa care a eliminat-o pe Viitorul din preliminariile Europa League, Gent.

Sincer, mă gândeam că pot întoarce rezultatul. Păcat că au primit golul devreme şi a complicat puţin situaţia, dar, într-un fel, este o victorie de moral. Au arătat că pot învinge echipe foarte bune ale campionatului belgian, dar neatenţia şi lipsa de experienţă din prima manşă ne-au costat.