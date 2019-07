Denisa de la Bambi, ce transformare! Cum si-a facut aparitia la nunta Adelinei Pestritu

Denisa de la Bambi nu mai arata deloc asa cum o stiai. Cantareata a aparut la nunta Adelinei Pestritu, care a avut loc ieri, si i-a socat pe toti. Invitatii au crezut ca o vad pe sora ei, Raluca, atat de mare a ajuns asemanarea intre cele doua. Denisa, ”bruneta” din trupa Bambi odinioara este transformata si poate fi confundata oricand cu blonda Raluca, mai ales dupa ce s-a vopsit si ea blonda.

Denisa de la Bambi, leita Raluca, sora ei, la nunta Adelinei Pestritu

Denisa a participat la nunta Adelinei Pestritu alaturi de iubitul ei, Mircea Branzei, alaturi de care formeaza un cuplu frumos de ceva vreme. Fetele de la Bambi nu au ascuns niciodata ca au apelat la chirurgul estetician pentru a-si face anumite retusuri. Cele doua au vorbit in nenumarate ocazii despre motivele pentru care au recurs la astfel de operatii.

In 2014, Denisa si-a facut o rinoplastie, iar in 2015 si-a reparat o problema mai veche pe care o avea la nivelul buzelor. Operatia de rinoplastie a costat-o pe Denisa nu mai putin de 2.500 de euro, iar injectiile antirid cu bioplasma in jur de 250 de euro, conform click.ro. Sora Denisei, Raluca, si-a tatuat sprancenele contra sumei de 250 de euro.

Raluca de la Bambi, despre motivele pentru care a apelat la estetician

„Am observat ca la televizor nasul se vede mai mare decat e el in realitate. Apar in diferite emisiuni de televiziune si acolo ma vad cei care ma invita la concerte. Nu vreau sa creada ca am nasul mai mare decat e el. Mi-am dorit un nas mai mic si doctorul Calin Dobos mi-a rezolvat problema. Am fost la el dupa ce Denisa, sora mea, si-a micsorat buzele in cabinetul dumnealui. Am fost cu ea si am vazut la clinica fete care s-au operat si mi-au placut rezultatele”, a declarat sora Denisei in urma cu 3 ani.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.