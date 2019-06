Denisa de la Bambi invata sa faca parfumuri. Da 6.000 de euro ca sa studieze la scoala infiintata de Guerlain la Paris

La 31 de ani, Denisa Tănase, sora mai mică de la Bambi, o lasă mai moale cu muzica și încearcă un domeniu nou: parfumeria. După ce, în urmă cu un an, a intrat pe piața cosmeticelor, importând produse din Dubai, acum trece la alt nivel și pleacă să învețe despre parfumuri de la specialiști în domeniu.

„Luna viitoare încep un modul la cea mai cunoscută școală de parfumieri din lume, cea fondată de Guerlain, la Paris. Voi avea cursuri intensive, de la 8.00 dimineața până la 6.00 seara, timp de două săptămâni. Vreau să aflu mai multe informații despre industria asta, de asta am și ales să fac o pauză muzicală în iulie. Școala durează 10 ani, dar eu am optat pentru anumite cursuri de câteva săptămâni. În parfumerie este multă chimie, dar e foarte interesant. Am făcut practică în laboratoarele fabricilor cu care lucrez”, ne-a mărturisit cântăreața, ale cărei studii la Paris nu sunt deloc ieftine: 6.000 de euro.

Artista va pleca în Franța cu iubitul ei, Mircea Brânzei. Acesta a ales să îi fie alături cât ține școala și, ca să nu-și abandoneze afacerea, își va lua laptopul și va lucra din deplasare.

