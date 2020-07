Denise Rifai S-A DEZLANȚUIT la adresa Guvernului Orban: Se apuca sa faca majorari ca așa a promis PSD la mișto

Jurnalista Denise Rifai s-a dezlănțuit la adresa actualului guvern, pe care îl acuzăă că nu repune economia în funcțiune.

"Eu cred ca nu aud bine!!!!

Deci, noi abia de acum incolo intram in cea mai grea etapa cauzata de Covid19 si in loc sa vorbim de pachete economice concrete pentru a mai atenua din foametea si pierderile economice ce vor veni negresit si in loc sa vedem finantari suplimentare in sectorul medical, la noi se Vorbeste acum de Crestere de Pensii si Alocatii????! Firav ce e drept, dar se vorbeste !!!!!!

Il tot aud pe ministrul de finante cum incearca sa explice ca niciun guvern in lumea normala la cap nu creste cheltuielile de tipul acesta in plina pandemie si expansiune Covid19, insa noi totusi o sa incercam aceste majorari.

Mai oameni buni, dar om gasi totusi vreun Guvern in tara asta care sa gandeasca si Altfel decat oportunist si populist???!

Noi suntem in buza unei foarte mari necunoscute. Nu stim cat de urat si de greu se va termina perioada asta. Suntem cu cheltuielile intinse la maximum si Guvernul se apuca sa faca majorari ca asa a promis candva, la misto, psd ul, din niste Bani pe care in fapt nu i am avut niciodata!

Eu nu mai inteleg nimic. Si nici nu vreau sa aud de cresteri de pensii si de salarii pana ce nu terminam de traversat perioada asta!

Stiu ca nu e placut ce zic, insa Romania chiar trebuie trecuta prin criza asta Covid cu prudenta si responsabilitate!

Las mai jos un exemplu de DRAMA din aceasta Romanie Reala !", scrie Rifai pe Facebook.