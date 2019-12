Dennis Man, dupa victoria FCSB impotriva Craiovei: 'Am facut un meci foarte bun, ne bucuram'

Dennis Man a fost cel mai bun om al FCSB-ului în partida cu Craiova de pe Arena Națională, iar la finalul meciului a împărtășit primele păreri. Mijlocașul vicecampioanei consideră că, în ciuda începutului slab de sezon, echipa se poate bate la campionat, anunță MEDIAFAX.

Înaintea venirii lui Bogdan Vintilă, FCSB era pe ultimul loc în Liga 1, iar acum este pe locul 3 și are un meci în minus. Man speră ca evoluțiile de după numirea tehnicianului să continue și din februarie, când se reia campionatul.

„O victorie muncită. O primă repriză foarte bună făcută de noi. În a doua repriză ne-am relaxat puţin, dar per total un meci foarte bun făcut de echipă şi ne bucurăm că am reuşit să terminăm anul cu o victorie.

(n.r.: referitor la primul gol) Aşa mi-a venit pe moment. Mă bucur că am reuşit să marchez, mă bucur că am reuşit să îmi ajut echipa, dar importante sunt cele trei puncte şi mai puţin ce am făcut eu.

Am luat fiecare meci în parte, am încercat să dăm totul la fiecare meci. Am trecut printr-o perioadă rea la începutul campionatului, ne-am revenit pe parcurs şi ne bucurăm în cele din urmă că reuşim să legăm victoriile.” , a declarat Dennis Man la Telekom Sport.

Dennis Man a marcat cele două goluri ale FCSB-ului în partida cu Craiova, în minutele 41 și 45.