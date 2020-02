Denunțatoarea lui Mircea Beuran RUPE TACEREA: Arunca in aer tot ce se știa și INFIRMA spusele lui Emanuel Ungureanu, de la USR

Emanuel Ungureanu, deputat USR, a declarat că el este cel care a somat-o pe denunţătoare să depună plângerea împotriva chirurgului. Însă, denunțătoarea a infirmat ceea ce a spus Ungureanu. Vineri seara, la România TV, Carmen Haiducu, a spus că nu îl cunoaște pe Ungureanu și că nu a discutat cu acesta.

”Informația este reală, că i-am dat bani. Informația că am ajuns la DNA prin intermediul acelui domn deputat sau nu știu ce e e falsă. M-am prezentat personal la DNA, nu prin intermediul acelui domn pe care nu îl cunosc și pe care nu l-am căutat niciodată. Am discutat personal cu domnul profesor. Nu este o victimă, așa cum se prezintă la tv. Nu trebuie să se preteze la așa ceva. Pentru mine nu a fost o plăcere, e de toată jena. Acest sistem este corupt. Dacă aveam o altă variantă decentă, aș fi optat pentru acea opțiune.

Am mers în cabinetul dumnealui și am discutat acele lucruri. Până să primească această sumă a spus că ocuparea unui astfel de post este imposibilă. După ce i-am dat banii, în cabinetul dumnealui, a zis că e posibil. Am fost singuri când i-am dat banii.

Am purtat aceste discuții referitoare la acest post, nu s-au concretizat. Nu e o atitudine demnă de un profesor. Sun medic specialist chirurg și am contract de gărzi cu Spitalul Floreasca. Am fost constrânsă să ajung în această situație.”, a spus Carmen Haiducu.

Deputatul USR Emanuel Ungureanu a spus că Haiducu s-a dus la el. „Un medic a venit la mine care mi-a spus că i-a dat mită. L-am întrebat de ce nu a dat informați procurorilor înainte de a da mita. Mi-a prezentat niște circumstanțe și i-am spus că dacă nu denunță fapta într-un termen de 48 de ore o voi denunța și pe ea și pe cel care a primit mita. În consecință s-a conformat, a mers la DNA și continuarea o știți”, a declarat Emanuel Ungureanu pentru MEDIAFAX.

