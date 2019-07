Denunț penal impotriva celor 7 magistrați din CSM care boicoteaza validarea șefei SIIJ

Fostul deputat Ninel Peia a depus un denunţ penal pentru abuz în serviciu împotriva celor şapte magistraţi din Consiliul Superior al Magistraturii care au cerut amânarea validării șefei SIIJ, Adina Florea. “Având în vedere că plenul CSM a fost valabil convocat de patru ori pentru validarea rezultatelor concursului pentru numirea procurorului şef al Secţiei pentru The post Denunț penal împotriva celor 7 magistrați din CSM care boicotează validarea șefei SIIJ appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.