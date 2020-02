Denunt impotriva lui Klaus Iohannis si a altor candidati la prezidentiale! Se cere verificarea listelor de semnaturi

Presedintele Klaus Iohannis si patru fosti candidati la alegerile prezidentiale din 2019 au fost denuntati la Parchetul General pentru fals intelectual si uz de fals.

Denuntul a fost formulat de fostul deputat Ninel Peia si vizeaza falsificarea listelor de semnaturi depuse de candidati la Biroul Electoral Central.

Ninel Peia solicita audierea tuturor celor care au semnat pentru sustinerea unuia dintre urmatorii candidati: Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Dan Barna, Theodor Paleologu si Mircea Diaconu. Este vorba despre milioane de persoane. Denuntatorul solicita ca dosarul sa nu fie repartizat unui procuror care a participat la protestele din ultimii ani, potrivit stiripesurse.ro.

”Pentru savarsirea infractiunii de fals intelectual prev. si ped. de disp. art. 321 Cod Penal, uz de fals prev. si ped. de art. 323 Cod Penal.

In vederea efectuarii de cercetari sub aspectul savarsirii unor posibile infractiuni de falsuri in inscrisuri si uzul de fals in inscrisuri, prevazute de capitolul III, Titlul VI, Partea speciala a Codului penal, privind listele de sustinatori depuse odata cu propunerile de candidatura inregistrate cu nr. 5/CAN/B.E.C./P/2019 din 20.09.2019, nr. 4/CAN/B.E.C./P/2019 din 20.09.2019, nr. 3/CAN/B.E.C./P/2019 din 19.09.2019, nr. 2/CAN/B.E.C./P/2019 din 19.09.2019, nr. 8/CAN/B.E.C./P/2019 din 21.09.2019

In fapt, in vederea participarii in calitate de candidati la alegerile prezidentiale din 2019 au fost depuse la Biroul Electoral Central propunerile de candidati din partea diferitelor partide politice a domnilor: Ilie-Dan Barna, Klaus-Werner Iohannis, Theodor Paleologu, Vasilica-Viorica Dancila si Mircea Diaconu.

Aceste propuneri de candidatura au fost inaintate catre Biroul Electoral Central, insotite de „Listele sustinatorilor pentru alegerea Presedintelui Romaniei”.

In perioada 18.09.2019 - 22.09.2019, odata cu propunerile de candidatura inregistrate cu nr. 5/CAN/B.E.C./P/2019 din 20.09.2019, nr. 4/CAN/B.E.C./P/2019 din 20.09.2019, nr. 3/CAN/B.E.C./P/2019 din 19.09.2019, nr. 2/CAN/B.E.C./P/2019 din 19.09.2019, nr. 8/CAN/B.E.C./P/2019 din 21.09.2019 au fost depuse la Biroul Electoral Central inscrisuri intitulate „Listele sustinatorilor pentru alegerea Presedintelui Romaniei”, documente care constituie acte publice.

Aceste acte publice trebuie sa indeplineasca exigentele prevazute de lege, in caz contrar aflandu-ne in situatia unui fals material sau intelectual, iar folosirea unor inscrisuri neconforme circumscriindu-se elementului material al infractiunii de uz de fals”, se arata in plangerea formulata de Peia.

