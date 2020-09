Deoarece in politica regim de urgenta poate fi si mai tarziu pentru educatie: Abia de saptamana aceasta o serie de unitati de invatamant constantene pregatesc inceperea anului scolar

53 de unități de învățământ constănțene conectate la internet în regim de urgență

Chiar dacă pentru unele cadre didactice, în niciun caz pentru părinți, poate părea forțată afirmația din titlu, adevărul din teren demonstrează că avem dreptate. După ce șase luni doar s-a văicărit, „politicul” a dat drumul finanțărilor în învățământul constănțean, iar directorii au primit pe 1 septembrie (!!!) următorul mesaj: „Buna ziua! Domnul Primar a suplimentat finanțarea complementară cu 5.000.000 lei. Acești bani vor fi folosiți pentru materiale igienico-sanitare, dar și pentru echipamente IT și platforme educaționale.Vă vom trimite pe e-mail modele de note de fundamentare pe care vă rugăm să le folosiți conform propriilor necesități.Pentru eficientizarea activității, dar și pentru păstrarea distanțării sociale vă rugăm să trimiteți tot pe email notele dvs. completate pentru a fi verificate și după ce veți primi confirmarea să le și depuneți.Pentru depunere vă rugăm să sunați înainte, astfel încât să putem face o programare. Vă mulțumim”.Ce-i drept, toți cei care am văzut duplexul primar Cluj – primar Constanța am tras propriile noastre concluzii.Un alt exemplu de inițiativă în al 13-lea ceas vine de la Ministerul Educației. A doua zi după începerea anului școlar 2020-2021, pe 15 septembrie, Ministerul Educației și Cercetării anunța inițierea Memorandumului privind asigurarea conectării la internet a 2.800 de unități de învățământ preuniversitar de stat din România prin programul voluntar de sprijin, prin intermediul căruia, Guvernul României, cu aportul operatorilor de comunicații electronice și al industriei de profil din România, va asigura condițiile necesare conectării la internet, în regim de urgență, a 2.800 de unități de învățământ preuniversitar de stat.Iată lista unităților din județul Constanța beneficiare ale acestui memorandum, așa cum a fost ea făcută publică pe 15 septembrie:Clubul copiilor Hârşova, Grădiniţa cu program normal Cogealac, Grădiniţa cu program normal Darabani, Grădiniţa cu program normal Gălbiori, Grădiniţa cu program normal „Mica sirenă” Constanţa, Grădiniţa cu program normal nr. 1 Corbu, Grădiniţa cu program normal nr. 2 Corbu, Grădiniţa cu program normal nr. 8 Medgidia, Grădiniţa cu program normal nr. 9 Medgidia, Grădiniţa cu program normal nr. 27 Constanţa, Grădiniţa cu program normal nr. 29 Constanţa, Grădiniţa cu program normal nr. 34 Constanţa, Grădiniţa cu program normal Peninsula Năvodari, Grădiniţa cu program normal Satu Nou, Grădiniţa cu program normal Tariverde, Grădiniţa Cu Program Prelungit „Gulliver” Constanţa, Grădiniţa Cu Program Prelungit „Perluţele Mării” Constanţa, Grădiniţa „Rosetti” Constanţa, Liceul Cobadin, Liceul Tehnologic „Axiopolis” Cernavodă, Liceul Tehnologic „C.A.Rosetti” Constanţa, Liceul Tehnologic De Electrotehnică Şi Telecomunicaţii Constanţa, Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanţa, Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” Medgidia, Liceul Tehnologic „Gheorghe Miron Costin” Constanţa, Liceul Tehnologic „Ion Podaru” Ovidiu, Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” Năvodari, Liceul Tehnologic „Nicolae Titulescu” Medgidia, Liceul Tehnologic „Tomis” Constanţa, Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Techirghiol, Palatul Copiilor Constanţa, Şcoala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Corbu, Şcoala Gimnazială „Ion Borcea” Agigea, Şcoala Gimnazială „Iuliu Valaori” Nisipari, Școala gimnazială nr. 1 Istria, Școala gimnazială nr. 1 „Pericle Martinescu" Viişoara, Școala gimnazială nr. 1 Poarta Albă, Școala gimnazială nr. 1 Rasova, Școala gimnazială nr. 1 Seimeni, Școala gimnazială nr. 1 Valu lui Traian, Școala gimnazială nr. 2 Cochirleni, Școala gimnazială nr. 3 Culmea, Școala gimnazială nr. 5 „Nicolae Iorga” Constanţa, Școala gimnazială „Vasile Alecsandri” Corbu, Școala primară „Iuliu Prodan” Valea Dacilor, Școala primară nr. 1 Lanurile, Școala primară nr. 1 Osmancea, Școala primară nr. 2 Arsa, Școala primară nr. 2 Nicolae Bălcescu, Școala primară nr. 3 Potârnichea, Școala primară nr. 3 „Ștefan cel Mare” Saligny, Școala primară nr. 4 Stupina, Şcoala „Sfinţii Martiri Brâncoveni” Constanţa.Zilele trecute, în articolulîl citam pe inspectorul școlar general prof.cu afirmația: „timp a fost suficient pentru pregătirea noului an școlar”. Da, dacă am fi vorbit de un an școlar normal, afirmația s-ar fi susținut, dar într-un an al pandemiei nu se poate porni în luptă cu mâinile goale.