Departamentul de stat al SUA: Guvernul Romaniei nu indeplineste standardele minime in ceea ce priveste eliminarea traficului de persoane. Cazul "Tandarei", mentionat explicit

Departamentul. de stat al SUA consemneaza in Raportul privind traficul de persoane 2020 ca Guvernul Romaniei nu indeplineste standardele minime in ceea ce priveste eliminarea traficului de persoane, ca Romania ramne o sursa principala pentru traficul in scopuri sexuale sau prin munca in Europa, iar copiii reprezinta aproape 50% dintre victimele identificate ale traficului de persoane.