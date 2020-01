Depeche Mode, Whitney Houston si T.Rex, intre artistii inclusi anul acesta in Rock and Roll Hall of Fame

Depeche Mode, The Doobie Brothers, Whitney Houston, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G. şi T.Rex sunt artiştii care vor fi incluşi anul acesta în Rock and Roll Hall of Fame potrivit news.ro

Jon Landau, managerul lui Bruce Springsteen şi fost critic muzical, şi Irving Azoff, managerul trupei Eagles, vor primi Ahmet Ertegun Award, acordat profesioniştilor din industrie.

Cea de-a 35-a gală RRHOF va avea loc pe 2 mai la Public Auditorium din Cleveland şi va fi pentru prima dată transmisă în direct, de HBO.

Urmează să fie anunţaţi artiştii care îi vor prezenta pe cei incluşi în for şi cei care vor susţine recitaluri. Este de aşteptat ca programul să includă mai multe tributuri, având în vedere că Houston, Notorious B.I.G. (Christopher Wallace) şi Marc Bolan de la T.Rex au decedat.

Pentru includerea anul acesta în RRHOF au fost nominalizaţi şi Pat Benatar, Judas Priest, Kraftwerk, Dave Matthews Band, MC5, Motorhead, Rufus featuring Chaka Khan, Todd Rundgren, Soundgarden şi Thin Lizzy.

The Doobie Brothers, Whitney Houston, The Notorious B.I.G. şi T. Rex au fost pentru prima dată propuşi.

Pentru a fi eligibili pentru 2020, artiştii trebuie să fi debutat (cu single ori album) în 1994 sau mai devreme.

Anul trecut, The Cure, Def Leppard, Janet Jackson, Stevie Nicks, Radiohead, Roxy Music şi The Zombies au fost incluşi în Rock and Roll Hall of Fame.