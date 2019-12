Depesedizarea institutiilor continua: Presedintele Agentiei Nucleare a fost demis. Cine ii preia atributiile

Horia Grama, seful Agentiei Nucleare si pentru Deseuri Radioactive (ANDR), si vicepresedintele institutiei, Yvonne Saghiu, au fost demisi de ministrul Economiei, Virgil Popescu, informeaza G4Media, care citeaza mai multe surse.

Grama, de profesie inginer mecanic, a fost numit in aceasta functie de PSD, in 2017. El a fost deputat in perioada 2008-2016, presedinte al PSD Covasna si prefect al judetului in perioada 2001-2005, numit de Adrian Nastase.

Nicaieri in CV-ul sau nu apare vreo mentiune care sa demonstreze vreo conexiune intre pregatirea profesionala a lui Grama si domeniul deseurilor radioactive, cel in care ocupa o functie de conducere dupa ce PSD l-a numit la sefia ANDR, in 2017, precizeaza G4Media.

Atributiile lui Horia Grama au fost preluate de Cornelia Paraschiv, secretarul general al institutiei.

