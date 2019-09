Depistat in trafic cu un autovehicul avand numere provizorii expirate - FOTO

Depistat n trafic cu un autovehicul cu numere expirate google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politisti de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Bivolari au depistat in trafic un barbat care conducea un autovehicul neinmatriculat. La sfarsitul saptamanii trecute, pe timpul desfasurarii unei misiuni specifice de supraveghere si control in zona de competenta, un echipaj al politiei de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Bivolari a oprit in trafic pentru control, in localitatea de frontiera Solonet, un autovehicul marca Ford, cu numar provizoriu de inmatriculare, condus de ieseanul C.V., in varsta de 67 de ani. Cu ocazia efectuarii controlului, politistii de frontiera au constatat ca numerele de inmatriculare provizorii sunt ...