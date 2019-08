Depistat la volan fara permis de conducere

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Oancea efectueaza cercetari cu privire la un barbat depistat in trafic, la volanul unui autoturism, desi nu detinea permis de conducere.In data de 29 august a.c., in jurul orei 17.00, pe timpul desfasurarii unei misiuni specifice de supraveghere si control in zona de competenta, un echipaj al politiei de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Oancea-I.T.P.F. Iasi a oprit pentru control, pe raza localitatii de frontiera Vadeni - jud. Galati, un autoturism marca Audi, inmatriculat in Romania, condus de cetateanul roman, C.V., in varsta de 19 de ani, domiciliat pe raza judetului Galati. Cu ocazia efectuarii controlului, soferul nu a putut ...