Depozitele in lei sau cele in valuta: care sunt mai avantajoase

Daca aveti o suma de bani si nu stiti in ce fel de depozite sa o tineti, iata mai jos un calcul care ar putea sa va ajute in acest sens. Depozitele in euro au dobanzile mici in aceasta perioada, media lor fiind de 0,60% pe an, la economiile cu scadenta la un an, in timp ce la depozitele in lei bonificatiile ajung la 3-3,50%.