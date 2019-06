Deprecieri semnificate pentru actiunile Nuclearelectrica in ultima saptamana. Ce societati au inregistrat cresteri

Acţiunileau consemnat cele mai severe deprecieri în această săptămână pe Bursa de la Bucureşti, în timp ce creşteri importante au înregistrat titlurile, potrivit statisticilor publicate de Bursa de Valori Bucureşti citate de Agerpres.ro Acţiunileau pierdut 20,14% din valoare în săptămâna 10 - 14 iunie,a încheiat săptămâna cu un minus de 16%, iarcu minus 11,58%. Locurile 4 şi 5 sunt ocupate de titlurile, acestea fiind în scădere cu 8,51%, respectiv cu 7,76%.Pe de altă parte, titluriles-au apreciat cu 14,29%, iar cele ale societăţiiau consemnat o creştere de 13,13%.a închis săptămâna cu un plus de 11,21%,cu 8,7% şi Teraplast cu 8,33%.Titlurileau fost cele mai lichide în ultimele cinci zile, generând schimburi de 62,08 milioane de lei (SNP), 55,05 milioane de lei (TLV), 45,54 milioane de lei (BRD), 26,56 milioane de lei (FP) şi 19,27 milioane de lei (EL).Valoarea totală a celor 11.659 tranzacţii cu acţiuni consemnate pe BVB în săptămâna care se încheie duminică s-a cifrat la 256,53 milioane de lei, în scădere cu 13% faţă de săptămâna precedentă. Cea mai bună zi din această săptămână a fost marţi, 10 iunie, când s-au înregistrat 2.724 tranzacţii cu acţiuni în valoare totală de 81,2 milioane de lei.De la începutul acestui an, pe piaţa reglementată a bursei au fost consemnate 229.761 de schimburi cu acţiuni, în valoare totală de 4,82 miliarde de lei, în 113 şedinţe de tranzacţionare.Capitalizarea pieţei se cifrează la 161,71 milioane de lei, în scădere faţă de săptămâna precedentă când capitalizarea companiilor de pe piaţa reglementată depăşea 162,48 miliarde de lei.În ceea ce priveşte sistemul alternativ de tranzacţionare (AeRO), în această săptămână s-a înregistrat un rulaj de 5,317 milioane de lei, în creştere de 2,7 ori faţă de perioada precedentă. Numărul total al schimburilor a fost de 1.590, în cadrul cărora s-au tranzacţionat 4,57 milioane acţiuni, iar capitalizarea companiilor de pe ATS a urcat la 8,03 miliarde de lei.De la începutul acestui an, pe toate pieţele administrate deau fost realizate 271.268 tranzacţii în valoare totală de 5,093 miliarde de lei.Valoarea medie zilnică de tranzacţionare a fost de 45,07 milioane de lei.