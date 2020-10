Depune juramantul presedintele ales al CJC Mihai Lupu si cei 36 de alesi judeteni (live)

Președintele ales al CJC Mihai Lupu depune jurământul.

În secțiunile „Galerie foto“ și „Video“ puteți urmări imagini de la eveniment.

A venit Orban în sală, împreună cu Chițac și președintele PNL Constanța, Bogdan Huțucă.A început depunerea jurământului aleșilor județeni.Iată consilierii județeni aleși la alegerile locale din data de 27 septembrie 2020: Bădilă George – Alianța USR PLUS; Bercaru Nicoleta – PSD; Bola Alexandru Bogdan – PNL; Bucovală Enache – PNL; Chiriac Ștefan Cristian – PMP; Ciobănel Marius Costel – PSD; Ciobanu Cosmin – PSD; Constantinescu Dana Mariana – PNL; Crușoveanu Marian – PNL; Dima Alexandru Cristian – PNL; Donțu Gheorghe – PSD; Dordea Andrada - Alianța USR PLUS; Dragnea Marilena – PSD; Drăgan Leonard – PRO ROMÂNIA Enciu Petre – Alianța USR PLUS; Filipescu Răzvan – PRO ROMÂNIA; Geafer Dincer – PNL; Gheorghe Veronica Adriana – PSD; Gima Stelian – PNL; Guteanu Stere – PNL; Ilie Cătălin Costel - PNL Mîrșu Alexandru – PSD; Nedelcu Ilyus – Edward – Alianța USR PLUS; Negoi Eugen – Remus – Alianța USR PLUS; Opreanu Dorin – Dumitru – PNL; Palaz Claudiu Iorga – PMP; Petre Marius – Liviu – PSD; Pîrvulescu Florin – PNL; Popa Liviu – PNL; Rizea Vasile – PRO ROMÂNIA; Scrieciu Mihaela Antoanela – PNL; Senopol Virgil - Cristian – PMP; Tănase Leonard Florin – ALDE; Topolov Gianina Ionela – PNL; Țuțuianu Marius Horia – PSD; Zahariuc Cristian – PNL.Este așteptat și Orban. Nu a mai revenit în sală.