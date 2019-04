Deputat ALDE, atac fara precedent la adresa lui Ludovic Orban: un slugoi al Sistemului! O trompeta care a stricat PNL

Deputatul ALDE, Andrei Gerea, îl atacă extrem de dur pe liderul PNL, Ludovic Orban, pentru modul în care se raportează la problemele din justiție. Gerea îl acuză pe Orban că este un ”slugoi” al Sistemului, care a stricat filonul liberal al PNL.

”Procurorul Portocală a fost "paradit", cum îi place lui să vorbească! ÎCCJ l-a dat afară din magistratură pentru abuzurile făcute.

Ce spune Orban? Că este o decizie a ÎCCJ pe care PNL o respectă, că PNL are zero toleranță la corupție și zero toleranță la abuzuri! Păi cum are PNL zero toleranță la abuzuri, Orbane? A avut PNL măcar o poziție oficială în care Portocală să fie criticat? În care să se atragă atenția și să se ceară verificarea informațiilor privind abuzurile pe care acesta le-a săvârșit? Nici măcar una!

Și ce ne mai spune Orban? Că PNL o susține pe Kovesi pentru că DNA era rău, dar ea era bună. Citez din nou: "Nu poți pune în cârca unui conducător abuzurile dintr-o instituție pe care o conduce!" Păi Kovesi își dădea acordul și pe un amărât de comunicat de presă! Așa ceva este unic, este genial, este perfect definitoriu pentru gargara politică a acestei trompete care a stricat filonul liberal al PNL.

Cum să spună că, spre exemplu despre Dan Radu Rușanu, care a stat luni de zile în închisoare și a fost achitat, că asta este, că se mai întâmplă și abuzuri....Adică noi ce facem? Să stăm mâlc, să îi lăsăm pe unii să facă abuzuri ca să credem cu toții că se luptă cu marii corupți?

#ALDE susține că procurorii trebuie să se lupte cu marii corupți, nu să facă abuzuri! Că justiția trebuie să fie independentă, dar în același timp să nu se implice în lupta politică. Și că, Orbane, drepturile și libertățile cetățenilor trebuie respectate în țara asta, România, stat membru al Uniunii Europene!

În loc de concluzie: Cum să spună Orban, acest slugoi al sistemului, că Augustin Lazăr are niște probleme reale ca torționar la penitenciarul AIUD? Domnul #IonuțCristache, moderatorul emisiunii #RO9, de la postul național de televiziune a avut o continuare fenomenală:

Ludovic Orban: Nu am fost niciodată pasionat...

Ionuț Cristache: ... De drepturile și libertățile cetățenești?

True, true..”, scrie Andrei Gerea.