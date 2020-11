Deputat "dat disparut in diaspora" si aparut la Teleorman

Aflam din presa locala din Teleorman, ca deputatul Doru Coliu ( din sursele noastre inca Presedinte PMP Teleorman), ales acum patru ani pe listele de diaspora ale PMP anunta cu surle si trambite ca: "Construcția Autostrăzii Sudului A6 a trecut de Senat. Actul normativ va intra în dezbaterea Camerei Deputaţilor, for decizional." si ca "Propunerea deputatului PMP Doru Coliu prevede execuţia Autostrăzii Sudului A6 Lugoj – Caransebeş – Drobeta-Turnu Severin – Craiova – Roşiorii de Vede – Alexandria – Bucureşti în termen de 4 ani de la data intrării în vigoare a legii (1 ianuarie 2021). Potrivit actului normativ propus, A6 se finanţează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor care este responsabil pentru coordonarea realizării acestei autostrăziÎn expunerea de motive se arată că, deoarece tronsoanele de autostrazi construite până în acest moment leagă Bucureștiul doar de câteva orașe importante, condiția sine qua non pentru creșterea competitivității Regiunii de dezvoltare Sud – Est este construirea unei autostrazi care să lege Turnu Măgurele, Roșiorii de Vede de București, Craiova, Lugoj și Timișoara și, implicit, de coridoarele de transport pan – europene." Mentionam ca deputatul de diaspora a "disparut" din mediul public in momentul in care o publicatie a descoperit ca acesta a ascuns faptul ca in tinerete a avut o condamnare cu inchisoarea si acest declara, ca"demisionează din toate funcţiile pe care le deţine în partid"

Sursa: cronicadeteleorman.ro